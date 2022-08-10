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ЗСУ знищили спостережний пункт десантників та склад боєприпасів ворога у Запорізькій області

ЗСУ знищили спостережний пункт десантників та склад боєприпасів ворога у Запорізькій області

Українські військові знищили склад боєприпасів в Новоолексіївці, а також командний пункт батальйонної тактичної групи 217 парашутно-десантного полку окупантів в районі села Максима Горького Запорізької області.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Оперативного командування “Південь”.

Окрім того, ЗСУ за день на південному напрямку ліквідували 35 російських солдатів, шість одиниць броньованої та автомобільної техніки, серед яких танк Т-72 і командно-штабна машина. Також зенітно-ракетний підрозділ Збройних сил України знищив російський безпілотник “Орлан-10” в Херсонській області.

В ОК “Південь” додали, що авіація ЗСУ завдала сім ударів на південному напрямку: підтверджено ураження двох опорних пунктів противника на відстані понад 40 кілометрів від Херсона.

10 августа, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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