З Херсону почали вивозити родини військових Росії

З окупованого Херсону почали вивозити родини російських військових після чергового удару ЗСУ по Антонівському мосту.

Джерело: Херсонська обласна державна адміністрація в Facebook

Дослівно: «Внаслідок нещодавніх ударів ЗСУ по Антонівському та Каховському мостах в окупантів почалася паніка. Почався масовий вивіз родин військових рф, які жили у Херсоні».

Деталі: В ОДА додали, що на Херсонщині окупанти публічно обговорюють проведення «референдуму» та залякують місцевих мешканців «проблемами» у разі його ігнорування.

Крім того, для збору особистих даних людей вони збільшили кількість пунктів видачі «грошової допомоги».