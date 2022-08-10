З Херсону почали вивозити родини військових Росії Появились первые видео разрушенного аэродрома в Новофедоровке и самого поселка » В Україні створять онлайн-платформу «Національний корпус кримськотатарської мови» Онлайн-платформа «Національний корпус кримськотатарської мови» виконуватиме функцію відкритої бібліотеки навчально-освітніх і наукових матеріалів із кримськотатарської мови Про це повідомила пресслужба Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій. Як йдеться у повідомленні, у межах реалізації Стратегії розвитку кримськотатарської мови на 2022–2032 роки в Україні створять Національний корпус кримськотатарської мови (НККМ). «Це онлайн-платформа, яка виконуватиме функцію відкритої бібліотеки навчально-освітніх і наукових матеріалів із кримськотатарської мови. НККМ – винятковий та упорядкований мовний корпус кримськотатарських текстів різних жанрів із широким спектром пошуку слів за різними параметрами», — пише пресслужба Міністерства. За інформацією пресслужби, ця платформа регулярно поповнюватиметься масивами наукових статей, монографій, художньої, біографічної та іншої літератури, газетної публіцистики тощо й у довгостроковій перспективі сягатиме понад 1 млн слововживань. «Онлайн-платформа покликана стати потужним інструментом для студентів, науковців, дослідників, викладачів-практиків та іншого кола зацікавлених осіб, які бажають вивчити вказану мову», — зазначили у Міністерстві. Також повідомляється, що організація ЮНЕСКО внесла кримськотатарську до списку мов, які перебувають під серйозною загрозою. Проєкт зі створення НККМ реалізується у межах співпраці між Мінреінтеграції, Київським національним університетом ім. Т. Шевченка, Таврійським національним університетом ім. В. І. Вернадського, молодіжною громадською організацією QIRI’M YOUNG за підтримки програми «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади (EGAP)», що впроваджується «Фондом Східна Європа».