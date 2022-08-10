В ОАЭ ужесточили контроль крупных оплат в криптовалюте

В ОАЭ ужесточили контроль крупных оплат в криптовалюте — это касается недвижимости, автомобилей и предметов роскоши. Контроль будет осуществлять министерство финансов, совместно с фискальными органами. Изменения произойдут в рамках борьбы с отмыванием денег, пишет ОффШор.

На фоне появления в ОАЭ криптовалютных компаний некоторые местные застройщики объявили о начале приема платежей в биткоине и Ethereum. В апреле такую возможность клиентам предоставил один из крупнейших девелоперов Дубая DAMAC Properties.

Требования распространяются на физических и юридических лиц, а также сделки на сумму более 55 000 дирхамов (~$15 000). Покупка может быть как полностью оплачена криптовалютой, так и частично — минимальный лимит не установлен.

«Введение правил отчетности для определенных сделок в сфере недвижимости является еще одним примером того, как ОАЭ координируют действия правительства и частного сектора для укрепления национальной структуры для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма», — заявил министр юстиции Абдулла Султан бин Аввад Аль Нуайми.

Вся информация должна будет подаваться в подразделение финансовой разведки министерства финансов.