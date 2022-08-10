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В Израиле создают технологию, позволяющую «общаться» с боевыми БПЛА голосовыми командами

В Израиле создают технологию, позволяющую «общаться» с боевыми БПЛА голосовыми командами
Фото: pixabay.com

Новая израильская система позволит сухопутным войскам использовать голосовые команды для того, чтобы управлять боевыми БПЛА.

В Израиле создают технологию, с помощью которой военные смогут «общаться» с ударными дронами.

Об этом сообщает издание Defensenews.

Сухопутные войска смогут использовать голосового помощника, чтобы управлять БПЛА. Система называется Casper, и она станет членом команды, в которую будут входить «умные» дроны и люди-операторы.

В Министерстве обороны Израиля отметили, что система должна распознавать не только простые команды, например,»вперед/назад», но и такие приказы, как «прикрой меня с фланга». По идее, дроны смогут «отвечать» оператору.

Отмечается, что пока технология распознает только иврит, но разработчики в ближайшее время расширят языковые функции. 80% функционала будет направлено на то, чтобы управлять полетом БПЛА и 20% на коммуникацию во время сбора данных или отслеживания цели.

Первый этап разработки Casper находится на стадии завершения и сейчас ИИ-алгоритм распознает около 20-ти команд. В ближайшие годы систему хотят ввести в эксплуатацию.

10 августа, 2022 | Category: Израиль, Наука, Новости

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