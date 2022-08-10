В Израиле создают технологию, позволяющую «общаться» с боевыми БПЛА голосовыми командами

Новая израильская система позволит сухопутным войскам использовать голосовые команды для того, чтобы управлять боевыми БПЛА.

Об этом сообщает издание Defensenews.

Сухопутные войска смогут использовать голосового помощника, чтобы управлять БПЛА. Система называется Casper, и она станет членом команды, в которую будут входить «умные» дроны и люди-операторы.

В Министерстве обороны Израиля отметили, что система должна распознавать не только простые команды, например,»вперед/назад», но и такие приказы, как «прикрой меня с фланга». По идее, дроны смогут «отвечать» оператору.

Отмечается, что пока технология распознает только иврит, но разработчики в ближайшее время расширят языковые функции. 80% функционала будет направлено на то, чтобы управлять полетом БПЛА и 20% на коммуникацию во время сбора данных или отслеживания цели.

Первый этап разработки Casper находится на стадии завершения и сейчас ИИ-алгоритм распознает около 20-ти команд. В ближайшие годы систему хотят ввести в эксплуатацию.