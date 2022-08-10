Украина перекрыла поставки российской нефти последнему союзнику Путина в Европе

«Укртранснафта» — оператор украинского участка нефтепровода «Дружба», по которому в Европу качается до 1 млн баррелей в сутки, — приостановила транспортировку 4 августа из-за финансовых санкций против «Транснефти».

Российская компания, как говорится в ее релизе, отправила платеж за транзит августа 22 июля, но спустя шесть дней получила его обратно на свой счет в Газпромбанке. Тот, в свою очередь, объяснил происходящее регламентом ЕС по трансграничным операциям с Россией.

Как следует из пояснений ГПБ, проблемы возникли на уровне одного из европейских банков-корреспондентов, которые отныне «не уполномочены самостоятельно принимать решение о возможности проведения той или иной операции».

«Для подтверждения факта, что операция не попадает в число запрещенных, необходимо получать разрешение от национального уполномоченного государственного органа», — поясняет «Транснефть».

В результате оказалась парализована южная ветка «Дружбы», и без нефти осталась Венгрия — единственный союзник Кремля среди стран-членов ЕС.

Президент Венгрии Виктор Орбан за три недели до начала войны получил 2 млрд долларов от Владимира Путина на проект по строительству железной дороги вокруг Будапешта, а когда ЕС запустил маховик санкций — раз за разом блокировал наиболее жесткие решения. Из-за позиции Венгрии не попал в санкционные списки Евросоюза патриарх Кирилл, а эмбарго на российскую нефть оказалось неполным: из-под него выведены трубопроводные поставки, идущие как раз на венгерские НПЗ.

Венгрия одной из первых согласилась на схему оплаты газа «в рублях», а конце июля попросила «Газпром» о дополнительных поставках.

Чтобы перезапустить южную ветку «Дружбы», построенную в 1960-х для снабжения восточноевропейских союзников СССР, «Транснефть» ведет переговоры с Украиной и обсуждает альтернативные способы оплаты, говорится в релизе компании.

Но ситуация осложняется тем, что «европейские регуляторы пока не сформировали единую позицию по алгоритму действий для банков» и выдаче разрешений на платежи из России, подчеркивает «Транснефть».

Поставки по северной ветке «Дружбы», которая через Белоруссию и Польшу тянется в ФРГ, идут штатно.