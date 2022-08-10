Українські компанії та ЗМІ відреагували на вибухи в Криму і «забивають» місця для офісів

Про це передає Еспресо.
Тож першою відреагувала компанія Rozetka. Працівники «прибудували» своє відділення до фасаду готичного замку «Ластівчине гніздо» в Ялті.
«Хєй, цур наше місце», — написали у твітер компанії зі зверненням до інших.
На що Укрпошта відповіла: «Ваше, то ваше, але хоч відділення дайте пришвартувати».
Мережа АТБ не залишилась осторонь. У твітер вона написала: «Добре, а ми своє резервуємо на першому поверсі».
Нова Пошта пропонує поставити свій поштомат.
В IBOX вже запланували встановити термінал: «нам багацько місця не потрібно».
А в Київстарі обіцяють провести інтернет.
Один з банків вже майже везе гривню.
УНІАН запланував кримську редакцію, а 5 канал обіцяє перший репортаж про повернення брендів на півострів.
9 серпня у Криму пролунали вибухи в районі авіабази росіян у Новофедорівці, на півострові почали евакуацію мешканців у Сакському районі. У Міноборони прокоментували пожежу на аеродромі в Криму: «Нагадуємо про заборону куріння у невстановлених місцях».
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