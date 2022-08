Очільник місії США в ОБСЄ заявив про причетність Росії до масового вбивства українських полонених в Оленівці Крадене українське зерно перевозять 87 суден, — посол у Лівані » Удар по Криму може стати для України переломним моментом війни, — The Telegraph Експерти вважають, що Москва точно не була готова до такого, і якщо саме українські сили вдарили по авіабазі в Новофедорівці, тоді це можна назвати переломним моментом Про це експерти розповіли для The Telegraph. Як і у випадку більшості великих атак проти російських сил, влада України не кинулася негайно коментувати ситуацію. Однак, видання пише, що в ЗМІ з’явилися припущення, що удар по базі в Криму нібито може свідчити про те, що Київ отримав від США ракети ATACMS з радіусом дії до 300 кілометрів. Проте анонімний український військовий в коментарі для New York Times спростував ці чутки, повідомивши, що удар був виконаний за допомогою «зброї українського виробництва». В Міноборони РФ заявили, що вибухи сталися через детонацію боєприпасів на авіабазі поблизу Новофедорівки. Тим часом, професор стратегічних досліджень Університету Сент-Ендрюс Філіп О’Браєн сказав, що дії українців були «надзвичайно важливими». «Продемонструвавши, що вони здатні вдарити по Криму, вони ще більше розтягнуть російські оборонні можливості. Росії доведеться захищати значно більшу територію за лінією фронту», — пояснив експерт. У свою чергу, професор воєнних досліджень Королівського коледжу Лондона Лоренс Фрідмен додав: «Ніхто не підготував російський народ до невдач такого роду». Лише кілька тижнів тому заступник голови Ради національної безпеки РФ Дмітрій Мєдвєдєв пообіцяв, що якщо Україна атакує Крим, настане «судний день». І ось тепер, коли Київ, здається, саме це й зробив, світ завмер, чекаючи відповідь Кремля. Якщо підтвердиться, що в Криму відбулася саме українська атака, Кремль може розцінити це як удар по російській території. Досі була невелика кількість українських ударів по російських складах боєприпасів і пального поблизу кордону. Але вчорашні вибухи відбулися на очах в росіян, які приїхали в Крим відпочивати. Західні експерти з питань безпеки вважають, що нові далекобійні можливості України створюють дуже великі проблеми для російських командирів в питаннях логістики і безпеки. Їм доведеться тепер захищати бази вглибині їхньої території. Наразі не зрозуміло, що Москва може зробити, щоб посилити війну. У російського командування і так багато проблем. З початку липня США і Велика Британія передали українській армії установки HIMARS і M270. За допомогою цієї зброї захисники України почали масово знищувати російські лінії забезпечення, створюючи проблеми, які можуть змінити хід війни. Британський аналітик Джеймс Раштон вважає, що удар по авіабазі в Криму — це «переломний момент». «Велика територія, яку росіяни досі вважали захищеною навіть від HIMARS і M270, тепер такою не є», — пояснив він.