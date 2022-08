CNN: россияне обучаются в Иране эксплуатации беспилотников Ремонт кофемашин — как сделать правильно » The New York Times — база в Саках была атакована новым оружием украинского производства Неназванный высокопоставленный украинский военный источник The New York Times подтвердил, что удар по российскому аэродрому нанесли ВСУ. «Это была авиабаза, с которой регулярно вылетали самолеты для атак на наши силы на южном театре военных действий», — источник. Он не стал раскрывать тип использованных вооружений, подчеркнув лишь, что речь идет об оружии «исключительно украинского производства». По словам этого источника, в операции участвовали местные силы украинского сопротивления. Он не уточнил, совершили ли партизаны диверсию самостоятельно или оказали содействие регулярной украинской армии. «Минобороны Украины не может установить причину возгорания, однако в очередной раз напоминает о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах. Факт пожара может быть использован страной-террористом в информационной войне, — заявили в украинском военном ведомстве. — Не исключаем, что оккупанты «случайно» найдут какие-то характерные «шеврон», «визитку» или даже «ДНК». Попутно обращаем внимание, что одежда из «Бавовны» очень гигиенична». С пляжей в Новофедоровке убегали туристы. Российская полиция требовала от людей, чтобы они прятались в укрытиях. Из Новофедоровки стали массово выезжать местные жители и туристы, на выезде из города образовались пробки.