Рада продовжить термін дії воєнного стану та мобілізації

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у telegram.

«Відповідний указ президента буде внесено на затвердження Ради найближчими днями. Поки що строк продовження невідомий, але очікується, що він, на жаль, буде також досить довгим. Також варто очікувати і указ про мобілізацію, який прив’язується до терміну дії воєнного стану», — написав Железняк.

Він нагадав, що ВР продовжить термін дії воєнного стану вже вчетверте за рік. Востаннє його було продовжено на 90 діб — до 23 серпня.