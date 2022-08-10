Перевозка опасных грузов — что нужно знать и как подготовить специалистов

В наше непростое и тревожное время перевозка опасных грузов требует особого внимания и условий безопасности. На сегодня все транспортные компании Украины сертифицируются в соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов для того, чтобы правильно и легально осуществлять доставку разнообразных грузов повышенной опасности. А к ним относятся не только взрывчатые вещества, но и топливо, химические реагенты, легковоспламеняющиеся материалы. Каждый водитель который занимается такими перевозками обязан пройти ADR обучение в соответствующем центре, который имеет необходимый допуск к подобного вида подготовке. Выбор такого центра подготовки в соответствии с правилами ДОПОГ является важным и необходимым и АДР ДНИПРО предлагает весь необходимый перечень услуг. В центре должны работать профильные специалисты. И если вы планируете заняться перевозками опасных грузов, то начните с центра подготовки водителей.

Как осуществляются перевозки опасных грузов в Украине

«Союз участников специального автодорожного движения» (ОС «СУСАР»), является лидером по перевозкам опасных грузов в Украине и обеспечивает весь цикл необходимых работ, включая сервис и сопровождение. В рамках центра подготовки АДР ДНИПРО более 20 лет осуществляется подготовка водителей и персонала. Результат деятельности — более 20 000 подготовленных специалистов соответствующего профиля. Подготовка необходимого персонала по-сути является фундаментом компании по перевозке опасных грузов.

Второе — приобретение необходимого транспорта, знаков (устанавливаются на транспортное средство), сертификата на право перевозки грузов данной номенклатуры. Обязательно — соответствующие условия хранения и обслуживания транспортных средств.

Подготовка специалистов

Подготовка специалистов в центре АДР ДНИПРО делится на «Базовый», «Базовый + Цистерна «, «Базовый + 1-7 класс». Вы можете выбрать для себя необходимый профиль, включая самый сложный уровень перевозок. Отдельно вы можете пройти переквалификацию с более простой группы на более сложную, обучение по профилю «Уполномоченный», где вас подготовят как сертифицированного консультанта-специалиста по вопросам безопасности грузоперевозок.

Для того, чтобы пройти курс обучения вам необходимо иметь соответствующие водительские права транспортного класса, медицинское освидетельствование и стаж от 3 лет транспортных перевозок. Если же вы будущий «Уполномоченный», то только паспорт, ваш идентификационный код и диплом о высшем образовании.

Курсы в АДР ДНИПРО позволят вам решать абсолютно весь перечень задач по перевозкам и логистике опасных грузов и избежать любых возможных сложностей в этом виде деятельности.