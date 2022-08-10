Очільник місії США в ОБСЄ заявив про причетність Росії до масового вбивства українських полонених в Оленівці

Посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що попередні дані свідчать про ймовірну відповідальність РФ за масове вбивство українських військовополонених в Оленівці.

Про це він повідомив під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ.

“Увечері 29 липня в Оленівці на підконтрольній росії території Донецької області внаслідок вибуху в центрі утримання загинули понад 50 українських військовополонених. Попередні дані свідчать про ймовірну відповідальність Росії за цей недопустимий інцидент”, – зазначив він.

Крім того, Карпентер звернув увагу на те, що, демонструючи ще більшу зневагу Росії до норм цивілізованої поведінки, на офіційному Твітер посольства РФ у Великій Британії у зв’язку з інцидентом в Оленівці було заявлено, що “бойовики “Азова”… заслуговують страти [і]… принизливої смерті”.

Посол США в ОБСЄ також вказав на іншу “огидну спробу” продовження дезінформаційної кампанії Москви, коли 29 липня посол РФ в ОБСЄ Олександр Лукашевич заявив, що це ЗСУ обстріляли колонію в Оленівці і несуть відповідальність за смерть власних військовополонених. “Це було б смішно, якби було не настільки мерзенним звинуваченням”, – додав Карпентер.

Він окремо наголосив на тому, що американська розвідка вважає зараз, що РФ планує підкинути докази в очікуванні журналістів і слідчих, які відвідають місце атаки в Оленівці, щоб спробувати перекласти вину на ЗСУ за цю атаку.

“Це нормальна практика для Кремля – звинувачувати інших у тому, що ти сам робиш. Той факт, що Червоному Хресту досі не дозволили відвідати Оленівку, через 11 днів після інциденту, підкреслює цинізм тверджень Москви. Що кремлю приховувати, як не докази власної провини?”, – зауважив Карпентер.