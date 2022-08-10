На оккупированных Россией территориях усиливается украинское сопротивление

Партизанские группы, лояльные Киеву, становятся все большей проблемой для России на оккупированных территориях на юго-востоке Украины. Они взрывают мосты и поезда и помогают украинским военным выявлять ключевые цели.

Растущее сопротивление ослабило контроль Кремля над этими территориями и поставило под угрозу его планы провести референдумы, которые должны стать одним из этапов их аннексии Россией.

«Наша цель – сделать жизнь российских оккупантов невыносимой и использовать любые средства, чтобы сорвать их планы», – заявил Андрей, 32-летний координатор партизанского движения в Херсонской области.

Член группы сопротивления «Желтая лента», Андрей согласился побеседовать с Associated Press на условиях, что его имя не будет указано полностью, чтобы его не отследили российские структуры.

Название группы связано с одним из двух цветов государственного флага Украины, и ее члены используют ленты этого цвета, чтобы помечать потенциальные цели для партизанских атак.

Украинские военные недавно использовали поставленные США системы залпового огня HIMARS, чтобы нанести удар по стратегическому мосту через Днепр в Херсонской области, прервав основную линию снабжения российских войск.

Город с населением около полумиллиона человек, захваченный российскими войсками в начале войны, заполонен листовками сопротивления с угрозами в адрес промосковских чиновников.

Незадолго до удара по мосту появились листовки со словами: «Если это не сможет сделать HIMARS, партизан поможет».

«Мы передаем украинским военным точные координаты различных целей, и помощь партизан делает новое оружие дальнего действия, в частности HIMARS, еще более мощным», – заявил Андрей.

«Мы – невидимки за российскими линиями, и в этом наша сила», – добавил он.

В то время как украинские силы усиливают атаки в регионе и отвоевывают некоторые районы к западу от Днепра, деятельность партизан также активизировалась.

Они координируют свои усилия с украинскими силами специальных операций, которые помогают им разрабатывать стратегию и тактику. Эти силы также выбирают цели и создали сайт с советами по организации сопротивления, подготовке засад и избежанию ареста.

В оккупированных районах создана сеть тайников с оружием и секретных укрытий.

Взрывные устройства закладываются у административных зданий, домов чиновников и даже вдоль их маршрутов на работу.

Взрывчатка, установленная на дереве, сработала, когда мимо проезжал автомобиль с начальником херсонской тюрьмы Евгением Соболевым, но он остался жив. В полицейский автомобиль попала шрапнель, серьезно ранив двух офицеров, один из которых позднее скончался.

Заместитель главы местной администрации в Новой Каховке умер в результате огнестрельных ранений, полученных на выходных.

Партизаны неоднократно пытались убить Владимира Сальдо, главу поддерживаемой Россией временной администрации Херсонской области, предлагая вознаграждение в размере 1 миллиона гривен (около 25 тысяч долларов). Его помощник Павел Слободчиков был застрелен в своей машине, а другой чиновник, Дмитрий Савлюченко, был убит в результате взрыва заминированного автомобиля.