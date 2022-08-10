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Минулої доби російська армія втратила 9 літаків

За добу 9 серпня російська армія втратила 160 окупантів, 9 літаків і 5 танків.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.08 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 42800 (+160) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1832 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4076 (+10) од,
  • артилерійських систем – 971 (+7) од,
  • РСЗВ — 261 (+0) од,
  • засоби ППО — 133 (+0) од,
  • літаків – 232 (+9) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 193 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 766 (+9),
  • крилаті ракети / cruise missiles — 185 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats — 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 3005 (+7) од,
  • спеціальна техніка / special equipment — 89 (+2).
10 августа, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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