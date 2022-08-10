Розвідка Британії сумнівається, що РФ укомплектує новий корпус для війни в Україні ISW пояснив, чому кремль не звинувачує Київ у вибухах в Криму » Минулої доби російська армія втратила 9 літаків За добу 9 серпня російська армія втратила 160 окупантів, 9 літаків і 5 танків. Джерело: дані Генштабу ЗСУ Деталі: Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.08 орієнтовно склали: особового складу — близько 42800 (+160) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1832 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 4076 (+10) од,

артилерійських систем – 971 (+7) од,

РСЗВ — 261 (+0) од,

засоби ППО — 133 (+0) од,

літаків – 232 (+9) од,

гелікоптерів / helicopters – 193 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 766 (+9),

крилаті ракети / cruise missiles — 185 (+0),

кораблі /катери / warships / boats — 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 3005 (+7) од,

спеціальна техніка / special equipment — 89 (+2).