Минулої доби російська армія втратила 9 літаків

За добу 9 серпня російська армія втратила 160 окупантів, 9 літаків і 5 танків.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.08 орієнтовно склали:
- особового складу — близько 42800 (+160) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1832 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4076 (+10) од,
- артилерійських систем – 971 (+7) од,
- РСЗВ — 261 (+0) од,
- засоби ППО — 133 (+0) од,
- літаків – 232 (+9) од,
- гелікоптерів / helicopters – 193 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 766 (+9),
- крилаті ракети / cruise missiles — 185 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats — 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 3005 (+7) од,
- спеціальна техніка / special equipment — 89 (+2).
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