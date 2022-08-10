Країни “Великої сімки” вимагають від Росії повернути Україні контроль над ЗАЕС

Глави МЗС країн Групи семи (G7) звернулися до РФ з вимогою негайно повернути українській владі повний контроль над Запорізькою атомною електростанцією.

Відповідна заява опублікована на сайті Міністерства закордонних справ Німеччини.

“Ми вимагаємо, щоб Росія негайно повернула повний контроль над Запорізькою атомною електростанцією її законному суверенному власнику, Україні, а також над усіма ядерними об’єктами в межах міжнародно визнаних кордонів України для гарантування їхньої безпечної та надійної роботи”, – йдеться у заяві.

Глава МЗС G7 наголошують, що український персонал, який працює на ЗАЕС, повинен виконувати свої обов’язки без погроз і тиску.

“Постійний контроль РФ над ЗАЕС ставить під загрозу весь регіон”, – йдеться у заяві.

Глави МЗС G7 також глибоко стурбовані серйозною загрозою, яку захоплення українських ядерних об’єктів та інші дії російських збройних сил створюють для безпеки цих об’єктів, значно підвищуючи ризик ядерної аварії та створюючи загрозу для населення України, сусідніх держав і міжнародної спільноти.

Заявники наполягають на тому, що працівники МАГАТЕ мусять мати безпечний і безперешкодний доступ до всіх ядерних об’єктів в Україні. Вони мусять мати можливість без втручання спілкуватися з українським персоналом, відповідальним за експлуатацію цих об’єктів.

“Необхідно звернути увагу на безпеку всіх осіб, які впроваджують ці зусилля, щоб зміцнити ядерну безпеку, захист і гарантії в Україні. Ми закликаємо всі країни підтримати зусилля МАГАТЕ”, – йдеться у документі.