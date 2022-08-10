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Китай подтвердил готовность использовать военную силу против Тайваня

Китай в среду подтвердил готовность применить военную силу, чтобы поставить самоуправляемый Тайвань под свой контроль.

Сообщение об этом появилось на фоне военных учений Пекина, которые привели к усилению напряженности между сторонами до самого высокого уровня за последние годы.

Заявлению, опубликованному Управлением Госсовета КНР по делам Тайваня и его информационным департаментом, предшествовала почти неделя ракетных обстрелов и вторжений китайских военных кораблей и самолетов в тайваньские воды и воздушное пространство.

Эти действия нарушили авиасообщение и судоходство в регионе, имеющем большое значение для глобальных цепочек поставок, что вызвало резкое осуждение со стороны США, Японии и других стран.

В заявлении говорится, что Пекин будет «работать с предельной искренностью и прилагать все усилия для достижения мирного объединения».

«Однако мы не откажемся от применения силы и оставляем за собой возможность принять все необходимые меры. Это необходимо для защиты от внешнего вмешательства и любой сепаратистской деятельности», – говорится в заявлении.

10 августа, 2022 | Category: Мир, Новости

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