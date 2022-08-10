Как влияет толщина пенопласта на эффект от утепления фасада

Сегодня украинцев очень сильно волнует такой вопрос, как утепление своего жилья. Ведь смотря на сегодняшнюю ситуацию в стране люди переживают что зимой отопление будет очень слабое и сокращен общий отопительный период. Самым распространенным материалом для утепления считается пенопласт, из-за соотношения цена-качество.

Почему пенопласт часто используют для наружного утепления:

доступная цена;

небольшой вес, что способствует легкому монтажу;

хорошие теплоизоляционные характеристики;

звукоизоляция;

устойчивость к ультрафиолету и значительным перепадам температур.

На рынке существуют разные варианты пенопласта, одна из проблем выбора это вопрос: “Какая толщина необходима?”. При работах по утеплению фасада толщина пенопласта очень важна, ведь от этого зависит эффективность теплоизоляции.

Для большинства домов может хватит пенопласта толщиной в 5мм, но если дом из силикатного кирпича, или необходимо сделать утепление бетонных конструкций, то толщины 5 мм будет недостаточно. Поэтому перед покупкой пенопласта лучше проконсультироватся со специалистом и узнать теплоотдачу вашего дома, а потом выбирать толщину материала. Ответы на вопросы по подбору материала и цены на утепление фасадов в Киеве можно найти на сайте Lufikalp.

Сейчас самая распространенная толщина пенопласта для работ по утеплению фасада это 50мм и 100мм. Специалист, который будет выполнять работы должен определить материал из, которого выполнена стена и толщину стены и из этих показателей подобрать необходимую толщину теплоизоляционного материала.

На данный момент большая часть многоквартирных домов имеет толщину стен, чтоб сделать утепление пенопласта толщиной в 50 мм. Многие специалисты по утеплению считаю, что для использование такого размера необходима кирпичная стена толщиной в 1.5 м, так как такие размеры очень трудно встретить в обычных жилых постройках советуют смотреть в сторону материала толщиной в 100мм. такой подход является очень спорным. На практике если все работы по утеплению сделаны качественно с соблюдением всех технологий то при использовании 50мм утеплителя температура в квартире поднимется до 4 градусов, а при 100мм до 7 градусов. Но если стены вашего жилья из железобетона, или силикатного кирпича, то выбор очевиден — использовать можно только пенопласт не меньше 100 мм.