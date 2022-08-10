ISW пояснив, чому кремль не звинувачує Київ у вибухах в Криму

Про це повідомляє у звіті американський Інститут дослідження війни (ISW).

Так, міністерство оборони Росії заявило, що кілька авіаційних боєприпасів здетонували на складах авіабази в Саках через неправильний пожежний протокол, відкинувши повідомлення про те, що причиною вибухів стали українські удари або диверсії на військовому об’єкті.

«Кремль не має жодних мотивів звинувачувати Україну у завданні ударів, оскільки такі удари продемонстрували б неефективність російських систем протиповітряної оборони, що вже показало українське затоплення «Москви», — йдеться у звіті Інституту.

Зазначається, що одночасність вибухів на двох різних об’єктах, ймовірно, виключає офіційну російську версію випадкової пожежі, але не виключає ні диверсії, ні далекобійного ракетного удару.

Експерти кажуть, що Україна могла модифікувати свої ракети «Нептун» для використання в наземних цілях (як це зробили росіяни з протикорабельними та зенітними ракетами), але нині немає жодних доказів, які б підтверджували цю гіпотезу.

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