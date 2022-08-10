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Главарей исламистов в Газе ликвидировали женщины-летчицы

Израильские летчики лучшие в мире
Пресс-служба ВВС ЦАХАЛа распространила сообщение о том, что верхушка Исламского джихада в Газе была уничтожена в ходе ударов самолетов F-16 Суфа, за штурвалами которых находились пилоты-женщины.

Командир северной бригады Исламского джихада Тайсир Джабари был убит в ходе первого удара по Газе 5 августа. Удар был нанесен F-16, за штурвалом которого была капитан Ш.

Через два дня был уничтожен командир южной бригады Исламского джихада Шалид Мансур. Удар был нанесен F-16, за штурвалом которого была капитан Н.

В пятницу, 5 августа, капитан Ш. завершала обычный патрульный полет, когда она внезапно получила приказ: немедленно развернуться и следовать на юг. Капитан Ш ранее принимала участие в планировании подобных миссий — но еще ни разу не исполняла ничего подобного. Задача была выполнена успешно, и тайсир Джабари, которому дважды удалось избежать ликвидации, был убит.

Капитан Н. только закончила ужин после возвращения домой с базы. как ее внезапно по тревоге вновь направили в полет. Она принимала участие в планировании миссии капитана Ш. Теперь ей поручили важную задачу устранения Халида Мансура — командира южной бригады Исламского джихада и главы ракетного крыла террористов. Н рассказывает: “После приземления наземные команды поздравили нас — они уже видели сообщение об успехе операции в новостях”.
10 августа, 2022 | Category: Израиль, Новости

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