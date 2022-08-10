Еще два судна с зерном и продовольствием покинули Украину, сообщило министерство инфраструктуры.

Корабли должны пройти через Черное море к проливу Босфор в соответствии с соглашением с Россией об упрощении экспорта сельскохозяйственной продукции через украинские порты.

Министерство сообщило на своей странице в Facebook, что два судна вышли из Черноморска, расположенного к югу от Одессы, загруженные в общей сложности 70 тысячами тонн зерна и продовольствия.

В сообщении говорится, что одно судно, Rahmi Yaggi, доставит 5300 тонн продуктов в Турцию, а другое, Ocean Lion, перевозит около 65 тысяч тонн кукурузы в Южную Корею.

В общей сложности 12 судов вышли из трех разных украинских портов на Черном море в соответствии с соглашением, достигнутым между Россией и Украиной в июле при посредничестве ООН и Турции.