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CNN: россияне обучаются в Иране эксплуатации беспилотников

«В течение нескольких недель российские официальные лица обучались в Иране в рамках соглашения по передаче иранских беспилотных летательных аппаратов России». — говорит собеседник CNN, которая называет эту информацию еще одним сигналом, свидетельствующим о готовности Москвы начать закупки беспилотников в Иране.

В июле CNN сообщала о посещении российской делегации Ирана, целью которого было ознакомление с иранскими беспилотниками Shahed-191 и Shahed -192, способными нести высокоточные ракеты. Тогда советник президента США по национальной безопасности Джек Салливан заявил, что, по американским данным, Иран готов продать России сотни беспилотников для использования в военных действиях в Украине.

Беспилотники играют важную роль в ходе войны в Украине. Украина успешно применяет турецкие беспилотники «Байрактар» и американские беспилотники для воздушных атак в то время, как Россия применяет отечественные «Орланы» для воздушной разведки и электронной войны. Пока США отказываются предоставить Украине более мощные дроны «Gray Eagle», опасаясь, что в Москве это воспримут как шаг в направлении эскалации войны.

10 августа, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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