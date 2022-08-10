Байден підписав «історичний» закон про стимулювання виробництва чипів та розвитку хай-тек

Президент США Джо Байден підписав закон про субсидії для напівпровідникової промисловості США та фінансування наукових досліджень, щоб підвищити конкурентоспроможність країни та вирішити проблеми ланцюгів поставок.

Майбутнє індустрії мікросхем створюватиметься в Америці

Закон передбачає інвестиції обсягом у 280 мільярдів доларів на посилення розвитку американських новітніх технологій на тлі глобального дефіциту мікросхем.

“Майбутнє індустрії мікросхем створюватиметься в Америці”, — заявив президент США Джо Байден.

“Я щиро перед Богом вірю, що через 50, 75, 100 років люди, які озирнуться на цей тиждень, знатимуть, що ми гідно відповіли на виклик цього моменту”, — додав Байден під час підписання законопроекту в Білому домі.

Документ, який називають “Закон про чипи та науку”, передбачає виділення 52,7 мільярдів доларів субсидій на виробництво мікросхем і будівництво заводів із виробництва напівпровідників.

Закон також передбачає новий податковий кредит у 25% для компаній, які інвестуватимуть в обладнання для виробництва напівпровідників або будівництво виробничих потужностей.

Інвестиції в наукові дослідження та розробки, передбачені в цьому законі, в американських ЗМІ називають історичними, загальною сумою в майже 170 мільярдів доларів.

Більшість цих коштів буде виділено на Національний науковий фонд та Управління науки при Міністерстві енергетики.

Близько 13 мільярдів доларів, за цим законом, спрямують на освіту в галузі технологій, інженерії, науки і математики, передбачені стипендії та розширені можливості доступу до вивчення цих галузей в сільській місцевості.

Частина інвестицій піде також на проекти НАСА.

Цей законопроект є двопартійним, сенат та Палата представників США проголосували за нього минулого тижня. Президент Байден під час підписання закону 9 серпня назвав його “інвестицією в Америку, що буває раз на покоління”.

«Абсолютно зрозуміло, що ці чипи потрібні нам не лише для ракет Javelin, а й для зброї майбутнього», — зазначив президент США Джо Байден.

Законопроект також передбачає суворі нові обмеження для компаній, які розглядають розширення діяльності в Китаї, бо у США зростає занепокоєння щодо економічних і технологічних амбіцій Китаю.

Виробники мікросхем, які хочуть отримати фінансування США, не можуть робити нові високотехнологічні інвестиції в Китаї чи інших «країнах, що викликають занепокоєння» принаймні протягом десяти років.