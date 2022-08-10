Бачимо передумови до втрати ініціативи росіян, — ізраїльський військовий аналітик

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

«Дійсно, є передумови до того, що росіяни втрачають ініціативу. Це означає на тактичному рівні, що ЗСУ мають успіхи та проводять наступи, а росіяни втрачають ініціативу. Тому, що ініціатива завжди у руках того, хто наступає», — підкреслив військовий аналітик.

Ігаль Левін зауважив щодо важливості переходу у контрнаступ, який є не тільки поверненням територій, бо території можна повернути різними шляхами, а це з військової точки зору утримання ініціативи, тому що саме той, хто наступає і вирішує, де буде бити, куди ворогу перекидати резерви та коли битва почнеться.

«Все більше і більше новин, які ми чуємо про контрнаступальні дії ЗСУ, безсумнівно позитивні. Ще два-три місяці тому такого не було, і це говорить про тенденції того, що у росіян вичерпуються сили. Також свіжий звіт британської розвідки підтверджує, що російській армії бракує піхоти та живої сили», — додав Левін.