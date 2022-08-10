Аналог «Іскандеру» з дальністю до 500 кілометрів: по аеродрому в Криму могли вдарити українські ракети

Про це повідомляє «Еспресо.Захід».

«Вибухи в аеродромі в Криму – неймовірно добра новина,– коментує військовий експерт Петро Черник. – Там базувалися російські бомбардувальники Су-24 і Су-30. Вони запускали ракети Х-31 та Х-59. Тепер однозначно знизиться рівень ракетних ударів з боку Російської Федерації».

Що стало причиною масштабних вибухів у Криму наразі невідомо. Офіційно Міністерство оборони України не підтверджує ракетних ударів з нашого боку. Втім в ЗМІ почала поширюватися інформація, що руйнування на аеродромі завдали ракети оперативно — тактичного ракетного комплексу «Грім». Установка перебуває на стадії розробки конструкторським бюро «Південне». За словами Петра Черника, українці справді мають потужності для розробки таких ракетних комплексів, але поки що не було офіційної інформації, що вони є на озброєнні у Збройних силах України.

«Грім» – дуже серйозна зброя, – додає Петро Черник. – Це велика ракетна установка, дальність якої може сягати до 500 кілометрів. Це аналог ракетного комплексу «Іскандер», який Росія застосовує по українських містах. Офіційно цієї зброї немає в українського війська, та й Міністерство оборони не підтверджує застосування установок. Але відомо про знищення щонайменше дев’ять російських літаків. Тож тепер через «недопалки» у росіян стало менше бойової авіації».