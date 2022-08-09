У Криму пролунали вибухи в районі авіабази росіян у Новофедорівці, на півострові оголошено про надзвичайний стан Українки вдруге в історії виграли шахову Олімпіаду » В России начали разбирать на запчасти авиалайнеры Российские авиакомпании, в частности, «Аэрофлот», начали разбирать некоторые самолеты на запчасти из-за нехватки деталей, вызванной санкциями, утверждает агентство Рейтер, ссылаясь на четыре источника в отрасли. По словам одного из собеседников агентства, разбирать уже начали два самолета, эксплуатируемых «Аэрофлотом», — российский самолет Sukhoi Superjet 100, а также «практически новый» Airbus A350. Кроме того, «Аэрофлот» снял оборудование с Boeing 737 и Airbus A320 для других самолетов таких же моделей, утверждает еще один источник агентства. Официального подтверждения этой информации пока не было., но, как отмечает Рейтер, это соответствует рекомендациям, которые российское правительство дало авиакомпаниям в июне, чтобы самолеты иностранного производства могли продолжать летать как минимум до 2025 года. По подсчетам агентства, основанным на данных сервиса Flightradar24, с конца июля полеты не совершало около 50 самолетов «Аэрофлота», что составляет примерно 15% от авиапарка компании. Три из семи самолетов Airbus A350, эксплуатируемых «Аэрофлотом», в том числе тот, который сейчас разбирают на запчасти, не взлетали около трех месяцев, утверждает Рейтер. Минтранс России и «Аэрофлот» не ответили на запросы Рейтер о комментарии. По словам источника агентства в западной авиационной промышленности, это «только вопрос времени», когда российские самолеты подвергнутся «каннибализации». Новые поколения самолетов — A320neo, A350, Boeing 737 MAX и 787 — оснащены технологиями, которым требуется постоянное обновление, отмечает агентство. Вскоре после начала российского вторжения в Украину против России были введены санкции Евросоюза и других стран. В частности, российские перевозчики больше не могут получать самолеты и детали к ним, а также страховать свои борта. В итоге, по состоянию на середину июля, российские авиакомпании по-прежнему не вернули более 400 самолетов иностранных лизингодателей из 515, которые были в пользовании перевозчиков на момент введения санкций (по данным издания Washington Post, которое ссылалось на аналитическую компанию Cirium). Иностранные лизингодатели смогли получить обратно лишь около 80 лайнеров. В итоге сумма исковых требований к страховым компаниям по поводу невозврата самолетов от российских перевозчиков достигла $10 млрд.