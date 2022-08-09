Украина заявила о срыве заговора российской разведки с целью убийства высокопоставленных военных чиновников

СБУ сообщила об аресте двух предполагаемых участников заговора
Украина арестовала двух человек, предположительно, работавших на российскую разведку, которые якобы планировали убить министра обороны и главу военной разведки Украины.
Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
СБУ заявила, что она сорвала заговор российской военной разведки ГРУ с использованием диверсионной группы для осуществления трех убийств, включая убийство известного украинского активиста, говорится в сообщении.
Эти заявления не могут быть независимо подтверждены Reuters.
Москва и российские государственные СМИ пока никак не отреагировали на заявление Украины.
По заявлениям СБУ, российские кураторы пообещали подозреваемым, один из которых житель Луганской области, контролируемой пророссийскими сепаратистами, а другой – житель Киева, до 150 тысяч долларов.
Житель Луганской области въехал в Украину со стороны Беларуси и был задержан в Ковеле на северо-западе Украины вместе с жителем Киева, говорится в сообщении.
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