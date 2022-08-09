Украина заявила о срыве заговора российской разведки с целью убийства высокопоставленных военных чиновников

Украина арестовала двух человек, предположительно, работавших на российскую разведку, которые якобы планировали убить министра обороны и главу военной разведки Украины.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

СБУ заявила, что она сорвала заговор российской военной разведки ГРУ с использованием диверсионной группы для осуществления трех убийств, включая убийство известного украинского активиста, говорится в сообщении.

Эти заявления не могут быть независимо подтверждены Reuters.

Москва и российские государственные СМИ пока никак не отреагировали на заявление Украины.

По заявлениям СБУ, российские кураторы пообещали подозреваемым, один из которых житель Луганской области, контролируемой пророссийскими сепаратистами, а другой – житель Киева, до 150 тысяч долларов.

Житель Луганской области въехал в Украину со стороны Беларуси и был задержан в Ковеле на северо-западе Украины вместе с жителем Киева, говорится в сообщении.