У Офісі президента пояснили, чому Україні не вигідне перемир’я з РФ

Про це Подоляк розповів у інтерв’ю bbc.

«Росії не потрібні переговори. Росії потрібна оперативна пауза для того, щоб внести корективи в свою військову стратегію. Росія не була підготовлена до війни, яку вона отримала на території України. Росія вважала, що вона зайде, — і за три, п’ять, сім днів всі стоятимуть на колінах. Тому сьогодні Росія хоче модернізувати свою військову стратегію. Накопичити додаткові снаряди, ракети. Гроші, які вони отримують за енергоносії», — сказав Подоляк.

Він попередив, що РФ нізащо не погодиться за столом переговорів звільнити окуповані території та використає перемир’я, аби дискредитувати Україну в очах союзників.

«Припинення вогню на час переговорів зміниться контратакою України. Росія знову почне обстрілювати наші міста, але паралельно з цим в Європі вустами того ж Шредера і ще десятків інших людей почне говорити: «Дивіться, ми ж уже закінчили війну, ми ж уже перестали обстрілювати територію України, ми сіли за стіл переговорів і практично домовилися про мир, а Україна знову пішла воювати. Навіщо вам підтримувати агресора?», — спрогнозував Подоляк.

Він додав, що таким чином Росія почне на Заході інформаційну кампанію іншого типу.

«Вона буде казати, що агресор — вже не Росія, а Україна, бо це Україна не хоче сидіти за столом переговорів. Навіщо нам це все потрібно?» — запитав Подоляк.