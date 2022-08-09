У Криму пролунали вибухи в районі авіабази росіян у Новофедорівці, на півострові оголошено про надзвичайний стан

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у телеграмі.

«У районі Новофедорівки (недалеко від Сак) вибухи! Хочу додати, що поряд є військовий аеродром, звідки зазвичай злітають літаки, які атакують ракетами Південь України…9 серпня – день початку битви за Крим?», — пише Гончаренко.

Проросійський воєнкор Юрій Котенок у телеграмі повідомив про понад десять вибухів на аеродромі.

«На кадрах видно грибоподібні хмари, що виникають після вибухів. Це перша потужна атака на острів з початку війни. До цього в Криму кілька разів чули вибухи, але місцева влада пояснювала їх «подолання літаком звукового бар’єру», — пише телеграм-канал Можем объяснить.

Також так званий радник голови Криму повідомив пропагандистам із РИА Новости, що може підтвердити факт кількох вибухів у районі Новофедорівки.

«Місцеві жителі розповідають про 6-7 вибухів у Сакському районі з боку військового аеродрому. За їхніми словами, зараз у місті звучать сирени. При цьому поки не зрозуміла причина вибухів — від тієї ж Одеси до Новофедорівки понад 250 км прямою», — пише База.

Також місцеві повідомляють про велику кількість автомобілів швидкої допомоги, які їдуть до Новофедорівки з Євпаторії.

За інформацією ЗМІ, попередньо повідомляють про двох постраждалих. Очевидці чули серію вибухів, яка схожа на детонацію боєприпасів.

Також повідомляється, що від лінії фронту у Херсонській та Миколаївській області до Новофедорівки у Криму – приблизно 200 км.