США вводят новые санкции против режима Лукашенко

Госсекретарь Энтони Блинкен во вторник объявил о введении визовых ограничений в отношении 100 должностных лиц режима Лукашенко за их участие в подрыве или нанесении ущерба демократическим институтам или препятствовании переходу к демократии в Беларуси.

В заявлении, опубликованном Госдепартаментом, подчеркивается, что выборы были украдены режимом Лукашенко, и сотни тысяч людей мужественно вышли на улицы, чтобы мирно потребовать свободных и справедливых выборов и демократических преобразований.

Напомним, что после фальсификации выборов 2020 года Госдепартамент ввел визовые ограничения в отношении в общей сложности 297 человек за подрыв демократии в Беларуси.

«Белорусский народ продемонстрировал удивительную стойкость, поддерживая продемократическое движение в течение двух лет ценой больших личных жертв, – говорится в заявлении главы внешнеполитического ведомства. – С призывами к демократии выступают белорусы, находящиеся в изгнании за рубежом, более 1200 политических заключенных, несправедливо задержанных внутри страны, и бесчисленное множество простых белорусских граждан».

Блинкен осудил беспрецедентную грубую силу и подавление протестов со стороны режима Лукашенко и подчеркнул, что в ответ на злоупотребления режима и в поддержку белорусского народа США предприняли многочисленные шаги за последние два года, включая введение санкций против белорусского режима за его недемократическое и дестабилизирующее поведение и нарушения прав человека.

Новые санкции введены против лиц, занимающих высокие должности в президентской администрации, Министерстве внутренних дел, Комитете государственной безопасности (КГБ), Центральной избирательной комиссии, Генеральной прокуратуре, Центральном аппарате Следственного комитета, Министерстве транспорта и коммуникаций, Главном управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК), Национальной государственной телерадиокомпании «Белтелерадио», Второй национальной телевизионной станции, Военно-воздушных силах и войсках противовоздушной обороны.

В список попали депутаты парламента, районные судьи, сотрудники органов безопасности, члены исполкомов и руководители государственных вузов, а также те, кто причастен к пыткам, насильственным арестам мирных демонстрантов, обыскам домов и офисов журналистов, представителей оппозиции и активистов, принуждению к признанию вины, фальсификации выборов, политически мотивированным приговорам политзаключенным, исключению студентов за участие в мирных протестах, принятию законов, влияющих на реализацию основных свобод, и актам транснациональных репрессий.

Кроме того, Государственный департамент объявил о включении в список заместителя министра внутренних дел, командующего внутренними войсками Николая Карпенкова и командира отряда ОМОН ГУВД Мингорисполкома Дмитрия Балабы за участие в грубых нарушениях прав человека, а именно в произвольном задержании мирных демонстрантов. США также вводят визовые ограничения в отношении их ближайших родственников.

«Соединенные Штаты поддерживают народ Беларуси в его стремлении к демократическому, суверенному и процветающему будущему, – констатировал госсекретарь. – Мы будем продолжать добиваться ответственности за нарушения прав человека режимом Лукашенко и поддерживать международные усилия по документированию нарушений и привлечению виновных к ответственности».