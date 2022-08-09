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США передадуть Україні системи ППО NASAMS та ракети до них: названо дату

США передадуть Україні системи ППО NASAMS та ракети до них: названо дату

Заступник Міністра оборони США з політичних питань Колін Кол заявив, що Україна отримає зенітні ракетні комплекси NASAMS протягом декількох місяців.

Про це повідомили у пресслужбі Пентагону.

“У новому пакеті допомоги немає NASAMS, але є ракети AMRAAM для NASAMS. Поставки NASAMS готуються. Ми думаємо, що вони прибудуть в Україну в наступні кілька місяців”,— заявив Кол.

Він також пояснив, що постачання ракет AMRAAM, що використовують із NASAMS, також займе певний час.

“Їх потрібно буде оглянути, щоб переконатися, що всі ракети перебувають у хорошому стані, а потім вони будуть доставлені на момент прибуття NASAMS”, – сказав представник Пентагону.

9 августа, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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