США передадуть Україні системи ППО NASAMS та ракети до них: названо дату

Про це повідомили у пресслужбі Пентагону.

“У новому пакеті допомоги немає NASAMS, але є ракети AMRAAM для NASAMS. Поставки NASAMS готуються. Ми думаємо, що вони прибудуть в Україну в наступні кілька місяців”,— заявив Кол.

Він також пояснив, що постачання ракет AMRAAM, що використовують із NASAMS, також займе певний час.

“Їх потрібно буде оглянути, щоб переконатися, що всі ракети перебувають у хорошому стані, а потім вони будуть доставлені на момент прибуття NASAMS”, – сказав представник Пентагону.