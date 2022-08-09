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СДПГ отказалась исключить Шрёдера из партии из-за связей с Путиным

Герхард Шрёдер

Партийный комитет решил, что действия экс-канцлера не нарушают партийные правила

Местные чиновники из партии канцлера Германии Олафа Шольца отклонили предложение исключить из партии бывшего канцлера Герхарда Шрёдера из-за его тесных связей с Россией, сообщило информагентство dpa.

Арбитражный комитет левоцентристской Социал-демократической партии Германии в Ганновере, где живет Шрёдер, рассмотрел 17 заявлений от членов партии c просьбой провести разбирательство в отношении него.

Давние связи Шрёдера с российским энергетическим сектором и его отказ полностью дистанцироваться от президента Владимира Путина после российского вторжения в Украину привел и к тому, что его политическое положение было подорвано.

Тем не менее, комитет СДПГ решил, что действия Шрёдера не нарушают партийные правила, сообщило dpa.

9 августа, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия

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