СДПГ отказалась исключить Шрёдера из партии из-за связей с Путиным

Местные чиновники из партии канцлера Германии Олафа Шольца отклонили предложение исключить из партии бывшего канцлера Герхарда Шрёдера из-за его тесных связей с Россией, сообщило информагентство dpa.

Арбитражный комитет левоцентристской Социал-демократической партии Германии в Ганновере, где живет Шрёдер, рассмотрел 17 заявлений от членов партии c просьбой провести разбирательство в отношении него.

Давние связи Шрёдера с российским энергетическим сектором и его отказ полностью дистанцироваться от президента Владимира Путина после российского вторжения в Украину привел и к тому, что его политическое положение было подорвано.

Тем не менее, комитет СДПГ решил, что действия Шрёдера не нарушают партийные правила, сообщило dpa.