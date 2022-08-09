Появились первые видео разрушенного аэродрома в Новофедоровке и самого поселка

Появились первые видео разрушенного аэродрома в Новофедоровке. По эпизодическим снимкам можно определить, что разрушения присутствуют на расстоянии до 1 километра от военной базы. На самом аэродроме большая часть самолетов и оборудования уничтожены.

Все местные жители эвакуируются в радиусе до 5-ти километров от эпицентра взрывов. Крым массово покидают местные жители, опасаясь новых атак украинской армии

Напомним, что 9 августа аэродром «Саки» и прилегающие склады горючего и боеприпасов были атакованы неизвестным оружием значительной разрушительной силы. В момент атаки на авиабазе находилось до 30 самолетов и вертолетов российских оккупантов. Ни одна система ПВО в районе атаки по неизвестной причине не сработала.

Количество убитых и раненых пока неизвестно. На авиабазе находилось до 1000 российских военнослужащих и обслуживающего персонала.