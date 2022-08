Міноборони Грузії могло передати РФ дані про грузинських добровольців в Україні » Появились первые видео разрушенного аэродрома в Новофедоровке и самого поселка Появились первые видео разрушенного аэродрома в Новофедоровке. По эпизодическим снимкам можно определить, что разрушения присутствуют на расстоянии до 1 километра от военной базы. На самом аэродроме большая часть самолетов и оборудования уничтожены.

Все местные жители эвакуируются в радиусе до 5-ти километров от эпицентра взрывов. Крым массово покидают местные жители, опасаясь новых атак украинской армии Напомним, что 9 августа аэродром «Саки» и прилегающие склады горючего и боеприпасов были атакованы неизвестным оружием значительной разрушительной силы. В момент атаки на авиабазе находилось до 30 самолетов и вертолетов российских оккупантов. Ни одна система ПВО в районе атаки по неизвестной причине не сработала. Original video pic.twitter.com/nZwlxksX22 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 9, 2022 Количество убитых и раненых пока неизвестно. На авиабазе находилось до 1000 российских военнослужащих и обслуживающего персонала. Aftermath of the Novofedorivka / Saki airbase explosions. This is the geolocation of these buildings:https://t.co/YSZa4N0Hhm (45°05’39.2″N 33°34’36.9″E) These blasts must have had enormous power, thus almost certainly also damaging equipment like aircraft.#Novofedorovka pic.twitter.com/K1FQU4LSvA — Gönndalf 🇺🇦 (@drallcome) August 9, 2022