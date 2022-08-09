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На Одещині з порту «Чорноморськ» вийшло ще два судна з вантажем у 70 тис. тонн продовольства

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.

Зазначається, що судно RAHMI YAGGI доставить 5300 тонн продовольства до Туреччини, ще майже 65000 тонн кукурудзи балкер-панамакс OCEAN LION доставить до Південної Кореї. Цікаво, що це вже друге судно-панамакс, що відправляється з порту «Чорноморськ» «зерновим коридором» в рамках Стамбульської Ініціативи.

«Планомірно рухаємось до наміченого амбітного плану — перевалки 3 та більше мільйонів тонн продовольства на місяць через порти великої Одеси», — зазначив керівник Адміністрації морських портів України Олексій Востріков.

Також в Адміністрації морських портів повідомили, що за дев’ять днів роботи «зернового коридору» з українських портів вийшло 12 суден, які вивезли понад 370 тис. тонн агропродукції до семи країн світу та одне судно зайшло до порту «Чорноморськ» під навантаження.

9 августа, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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