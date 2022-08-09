На Луганщині через примусову мобілізацію оккупантів шахти опинились на межі закриття

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що через примусову мобілізацію шахти Луганщини на межі закриття, а росіяни роблять все аби позбавити ЗСУ можливості посилити інші напрямки.

Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА.

“Ворог застосовує усе наявне озброєння, аби вимусити ЗСУ зосередити основні зусилля саме тут і не допустити будь-яких маневрів, – упевнений Сергій Гайдай. – Тільки за минулу добу наші військові зупинили 10 спроб ворога штурмувати міста і села на межі Луганщини та Донеччини. Поблизу вісьмох населених пунктів намагалася працювати авіація окупанта”. – сказав він.

Крім того, росіянами продовжують завдавати ракетних ударів, здійснили дві спроби танкових атак та уразили населені пункти мінометами.

Тим часом шахти Луганщини опинилися на межі зачинення. Мова йде про підприємства вугільної галузі у містах, захоплених Росією у 2014 році.

“Це, зокрема, Сорокине (Краснодон), Ровеньки, Довжанськ, (Свердловськ). Майже усіх, кого можна було відправити на фронт із шахт зазначених населених пунктів, вже мобілізували на початку вторгнення. Зараз кожна повістка – ще один крок до повної зупинки підприємств. Людей не вистачає. Всі знають, що із фронту не повертаються, тому опановують нові спеціальності, працюють за сумісництвом, виходять у додаткові зміни. Шахтарів ледве вистачає для підтримки життєдіяльності підприємств. Дійшли до того, що почали запрошувати на роботу чоловіків із сусідніх областей рф. Ситуація наближається до катастрофічної. Хоча хтось стверджує, що вони ще толком не починали”, – резюмував Сергій Гайдай.