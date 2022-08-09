Міноборони Грузії могло передати РФ дані про грузинських добровольців в Україні

Грузинський опозиційний телеканал «Мтаварі» у понеділок увечері випустив розслідування, в якому стверджує, що міністерство оборони Грузії могло надати Росії інформацію про колишніх військових, які воюють в Україні проти російських окупантів.

Про це повідомляє «Європейська правда».

У сюжеті «Мтаварі» стверджується, що особові справи грузинських військових потрапили до рук так званої «народної прокуратури ЛНР», яка публікувала їхні фото нібито з колишньої тренувальної бази українських військових під Лисичанськом.

Йдеться зокрема про грузинського офіцера Міхеїла Камхадзе, який служить у лавах Збройних Сил України ще з 2017 року. Окупанти опублікували документи з повною інформацією про нього і членів його сім’ї – включно з їхніми адресами й місцями роботи.

Камхадзе стверджує, що ніколи не був у Лисичанську, а папку з його особовою справою міг продати хтось з архівного департаменту міністерства оборони Грузії російським спецслужбам.

Ще одним грузином, чию особову справу мають у своєму розпорядженні окупанти, є Надим Хмаладзе. Він стверджує, що її разом із даними про його сім’ю опублікували на одному з проросійських Telegram-каналів ще у березні, але він не знає, звідки.

Після виходу розслідування «Мтаварі» грузинська опозиція одразу розкритикувала владу, звинувативши її у «зраді та колабораціонізмі», а також заявивши про російський вплив у міністерстві оборони Грузії.