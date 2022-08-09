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Байден сумнівається, що військові навчання Китаю біля Тайваню переростуть у війну

Байден

Про це повідомляє Reuters.

«Мене турбує їхня активність, але я не думаю, що вони підуть на щось більше», — сказав Байден свій перший публічний коментар з цього приводу після візиту спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню.

У Міністерстві оборони США зазначили, що військові навчання Китаю навколо Тайваню не змінили оцінку Пентагону щодо того, що Китай не намагатиметься повернути Тайвань військовим шляхом протягом наступних двох років.

  • Нагадаємо, Тайвань проведе військові навчання з імітацією захисту від вторгнення Китаю
  • Раніше повідомлялося, що Китай завершив чотириденні навчання біля Тайваню, які розпочав у відповідь на візит на острів американського високопоставленого чиновника Ненсі Пелосі.
9 августа, 2022 | Category: Новини українською, Новости, США

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