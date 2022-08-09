Байден сумнівається, що військові навчання Китаю біля Тайваню переростуть у війну

Про це повідомляє Reuters.

«Мене турбує їхня активність, але я не думаю, що вони підуть на щось більше», — сказав Байден свій перший публічний коментар з цього приводу після візиту спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню.

У Міністерстві оборони США зазначили, що військові навчання Китаю навколо Тайваню не змінили оцінку Пентагону щодо того, що Китай не намагатиметься повернути Тайвань військовим шляхом протягом наступних двох років.