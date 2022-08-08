«Железный купол» перехватил 96% ракет



Система ПРО «Железный купол» перехватила 96% ракет, выпущенных Исламским джихадом по Израилю. Такие данные публикует утром 7 августа пресс-служба ЦАХАЛа, отмечая, что речь идет о снарядах, представляющих реальную угрозу (на ракеты, летящие к открытым пространствам, система не реагирует).

«Железный купол» или «Кипат барзель» (כיפת ברזל) — это тактическая система противоракетной обороны, разработанная израильской компанией Rafael. Она предназначена для защиты от неуправляемых ракет с дальностью полета от 4 до 70 километров.

Разработка “Железного купола” началась в августе 2005 года. Именно тогда глава управления исследований и разработок Министерства обороны Израиля (MAFAT) генерал-майор доктор Даниэль Голд ( דניאל (דני) גולד ) принял решение по программе “Железный купол”. Она должна была включать в себя исследования и демонстрацию возможностей системы перехвата выпущенных с земли ракет.

Принятая в 2011 году на вооружение система ПРО постоянно увеличивает свою эффективность