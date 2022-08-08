YouTube запустив автоматичні субтитри українською мовою

Про це повідомляє видання Іtc.ua.

Зазначається, що Google постійно вкладає чималі ресурси у розвиток спеціальних можливостей, щоб максимально адаптувати свої продукти та послуги для потреб людей з особливими потребами. Однією з найбільш помітних таких функцій є автоматичні субтитри на YouTube.

«На появу підтримки української мови у функції автоматичних субтитрів YouTube Live Caption звернули увагу користувачі у соцмережах. Функція дійсно працює — щоб пересвідчитися у цьому, достатньо знайти іншомовне відео та увімкнути автоматичні субтитри українською в налаштуваннях», — пишуть у виданні.

Також у Іtc.ua додають, що система працює далеко не найкращим чином, проте «це характерно і для інших мов, оскільки стрибнути вище не дозволяють можливості сучасних технологій машинного перекладу».

«Водночас розробники постійно вдосконалюють технологію розпізнавання мовленням — це дає надію, що з часом якість субтитрів і їх перекладу має покращитися. Загалом приємно, що Google приділяє все більше уваги українському сегменту YouTube — навесні, наприклад, українським користувачам увімкнули функцію Спонсорства», — наголошують у виданні.