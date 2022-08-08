В результате неудачного пуска ракеты террористов погибло 4 детей в Газе



Департамент по информационной и разъяснительной работе, действующий при канцелярии премьер-министра, выпустил комментарий в связи с гибелью четырех детей в секторе Газа в квартале Джебалия вчера около десяти часов вечера.

В сообщении отмечается, что в указанные часы ЦАХАЛ вообще не обстреливал Джебалию. Вместе с тем, именно в то время, когда появились сообщения о погибших детях, из этого квартала была запущена ракета, которая не полетела вверх, а, описав небольшую дугу, упала недалеко от места запуска и взорвалась. Имеется и видеосъемка этого происшествия:

«Однозначно доказано, что это неудачный запуск ракеты «Исламским джихадом». После публикации этой новости в палестинских и международных СМИ было проведено всестороннее расследование, которое однозначно показало, что причиной была не израильская атака, а запуск ракеты из сектора Газа, которая упала в центре Джебалии, — говорится в официальном израильском сообщении. — Каждый залп, производимый террористической организацией «Исламский джихад», является двойным военным преступлением. Они стреляют по мирным гражданам, а жителей Газы используют в качестве живого щита».