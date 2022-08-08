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В результате неудачного пуска ракеты террористов погибло 4 детей в Газе

Палестинские боевики выпустили две ракеты по территории Израиля | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.08.2014
Департамент по информационной и разъяснительной работе, действующий при канцелярии премьер-министра, выпустил комментарий в связи с гибелью четырех детей в секторе Газа в квартале Джебалия вчера около десяти часов вечера.

В сообщении отмечается, что в указанные часы ЦАХАЛ вообще не обстреливал Джебалию. Вместе с тем, именно в то время, когда появились сообщения о погибших детях, из этого квартала была запущена ракета, которая не полетела вверх, а, описав небольшую дугу, упала недалеко от места запуска и взорвалась. Имеется и видеосъемка этого происшествия:

«Однозначно доказано, что это неудачный запуск ракеты «Исламским джихадом». После публикации этой новости в палестинских и международных СМИ было проведено всестороннее расследование, которое однозначно показало, что причиной была не израильская атака, а запуск ракеты из сектора Газа, которая упала в центре Джебалии, — говорится в официальном израильском сообщении. — Каждый залп, производимый террористической организацией «Исламский джихад», является двойным военным преступлением. Они стреляют по мирным гражданам, а жителей Газы используют в качестве живого щита».

8 августа, 2022 | Category: Израиль, Новости

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