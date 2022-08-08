Туристическая страховка поможет избежать множества проблем

Сейчас украинцы, которые планируют выехать за пределы страны или покинули ее в первые дни войны как беженцы, задумываются о необходимости оформления медицинской или расширенной страховки. Возможность обратиться в офис страховой компании есть не у всех, поэтому туристическая страховка онлайн представляется наиболее удобным вариантом.

Зачем туристам нужна страховка

Медицинское обслуживание в зарубежных странах стоит недешево, если турист заболеет или получит травму во время поездки и будет вынужден оплачивать лечение из своего кармана, затраты могут превысить его бюджет. Основная цель, для которой оформляется страховка за границу, – покрыть затраты на лечение, получение неотложной помощи. Помимо болезней и травм можно застраховаться на случай потери документов, багажа, возникновения проблем юридического порядка. АСК «Омега» предлагает для выезжающих за границу 3 программы страхования, которые различаются ценой:

Эконом – базовый набор медицинских услуг;

Стандарт – расширенный набор медицинских услуг и компенсация ущерба, связанного с задержкой багажа;

Элит – то же плюс юридическая помощь (услуги адвоката, внесение залога).

Стоимость страховки также будет разной для:

бизнесменов (командированных), студентов и туристов-путешественников;

наемных работников;

любителей спорта, активного, экстремального отдыха.

Как оформить страховку онлайн

Можно предварительно проконсультироваться с менеджерами СК по телефону, а можно просто воспользоваться онлайн-инструментом и следовать пошаговой инструкции:

для начала рассчитать стоимость полиса с учетом страны пребывания, продолжительности поездки и ее цели, других факторов;

затем выбрать подходящую по цене и набору рисков программу;

заполнить мини-анкету (личные, контактные данные);

оплатить стоимость полиса;

получить полис на электронную почту, мессенджер.

Страховка оформлена. Что дальше?

У АСК «Омега» в странах Европы и за ее пределами есть ассистирующие компании. Если произойдет событие, предусмотренное страховкой, нужно связаться с такой компанией (ее контактные данные указаны в полисе, а в страховку включено возмещение расходов на связь), представиться, обрисовать ситуацию. Менеджер детально проинструктирует, что делать дальше, и поспешит на помощь.