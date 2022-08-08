Туристическая страховка поможет избежать множества проблем

Сейчас украинцы, которые планируют выехать за пределы страны или покинули ее в первые дни войны как беженцы, задумываются о необходимости оформления медицинской или расширенной страховки. Возможность обратиться в офис страховой компании есть не у всех, поэтому туристическая страховка онлайн представляется наиболее удобным вариантом.
Зачем туристам нужна страховка
Медицинское обслуживание в зарубежных странах стоит недешево, если турист заболеет или получит травму во время поездки и будет вынужден оплачивать лечение из своего кармана, затраты могут превысить его бюджет. Основная цель, для которой оформляется страховка за границу, – покрыть затраты на лечение, получение неотложной помощи. Помимо болезней и травм можно застраховаться на случай потери документов, багажа, возникновения проблем юридического порядка. АСК «Омега» предлагает для выезжающих за границу 3 программы страхования, которые различаются ценой:
- Эконом – базовый набор медицинских услуг;
- Стандарт – расширенный набор медицинских услуг и компенсация ущерба, связанного с задержкой багажа;
- Элит – то же плюс юридическая помощь (услуги адвоката, внесение залога).
Стоимость страховки также будет разной для:
- бизнесменов (командированных), студентов и туристов-путешественников;
- наемных работников;
- любителей спорта, активного, экстремального отдыха.
Как оформить страховку онлайн
Можно предварительно проконсультироваться с менеджерами СК по телефону, а можно просто воспользоваться онлайн-инструментом и следовать пошаговой инструкции:
- для начала рассчитать стоимость полиса с учетом страны пребывания, продолжительности поездки и ее цели, других факторов;
- затем выбрать подходящую по цене и набору рисков программу;
- заполнить мини-анкету (личные, контактные данные);
- оплатить стоимость полиса;
- получить полис на электронную почту, мессенджер.
Страховка оформлена. Что дальше?
У АСК «Омега» в странах Европы и за ее пределами есть ассистирующие компании. Если произойдет событие, предусмотренное страховкой, нужно связаться с такой компанией (ее контактные данные указаны в полисе, а в страховку включено возмещение расходов на связь), представиться, обрисовать ситуацию. Менеджер детально проинструктирует, что делать дальше, и поспешит на помощь.
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