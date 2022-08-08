Тайвань проведе військові навчання з імітацією захисту від вторгнення Китаю

Про це повідомляє агентство AFP.

Як йдеться у повідомленні, поки Пекін проводить нові навчання навколо свого сусіда, Тайвань проведе цього тижня військові навчання з бойовою стрільбою, імітуючи захист острова від китайського вторгнення.

«Самоврядний демократичний острів живе під постійною загрозою вторгнення з боку Китаю, що розглядає його як частину китайської території, яку одного дня потрібно повернути, у разі необхідності силою», — пише AFR.

За повідомленням тайванської армії, у вівторок і четвер сили острова проведуть протидесантні навчання в найпівденнішому повіті Піндун, які включатимуть розгортання сотень військовослужбовців і близько 40 гаубиць.

«Ми відпрацьовуватимемо контратаки проти симуляції ворожих атак на Тайвань», — сказав AFP речник Восьмого армійського корпусу Лу Воі Чже.

Також Лу додав, що тайванські навчання вже заплановані та не проводяться у відповідь на навчання Китаю.

«Острів регулярно проводить військові навчання, що імітують китайське вторгнення, а минулого місяця тайванські військові відпрацьовували відбиття атак з моря у рамках «спільної операції з перехоплення» найбільших щорічних навчань. Останні військові навчання відбулися після того, як Китай звинуватили у симуляції блокади та вторгнення на Тайвань під час своїх навчань останніми днями», — пише агенство.