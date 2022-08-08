Росіяни вдарили по Вінниччині «Кинджалами»

Ракетний удар по військових об’єктах у Вінницькій області 7 серпня російські загарбники завдали гіперзвуковими ракетами повітряного базування Х-47М «Кинджал».
Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Як повідомлялось раніше, учора були прильоти кількох ракет по об’єктах у Вінницькій області. Система оповіщення про ракетну небезпеку не спрацювала. Є постраждалі.
Сьогодні стала відома причина неспрацювання оповіщення — удар було завдано гіперзвуковими ракетами, що мають надзвичайно високу швидкість.
Це найновіший тип ракет, які має на озброєнні росія. Після прийняття на озброєння у 2018 році, їх випущено усього декілька десятків. Бойова частина Х-47М становить 500 кг, швидкість ракети понад 12000 км/год.
Після пуску з літака ракета підіймається на велику висоту у верхні шари атмосфери. А при заході на ціль по балістичній траєкторії може розвивати швидкість близько 12 тис. км/год.
Тактико-технічні характеристики цієї ракети не дозволяють наявним в Збройних Силах України засобам протиповітряної оборони ефективно виявляти та знищувати її.
Основним носієм ракет цього типу є винищувач МіГ-31, також можуть застосовуватись бомбардувальники Ту-22М3 та Ту-160.
Із 24 лютого 2022 року зафіксовано лише декілька бойових застосувань ракет цього типу, які противник намагається використовувати по надзвичайно важливих цілях.
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