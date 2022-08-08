«Постійні обстріли, по два дні люди не виходять з підвалів»: журналіст Еспресо розповів про ситуацію в Авдіївці

Про це розповів журналіст Еспресо Віталій Бакуменко, який перебуває у місті.

«Зараз в Авдіївці дуже небезпечно, постійні обстріли, які майже не припиняються, є перерви по 15-30 хвилин і вони знову поновлюються. Бої тривають цілодобово. Останнім часом бойові дії посилились, росіяни заявили, що будуть намагатися штурмувати міста прилеглі до Донецька — Мар’їнка, Красногорівка, Бахмут, Авдіївка. Наче й почали штурмувати, але в останні два дні дещо зменшилась інтенсивність обстрілів», — сказав він.

Бакуменко додав, що росіяни, можливо, свої плани не змінили, але українська армія підкорегувала їх.

«Вони зараз перегруповуються чи поповнюють особовий склад, боєприпаси. Все одно обстріли не припиняються, різна зброя, артилерія, Гради, літаки, танк постійно працює і вдень та вночі ми бачимо безпілотники. Вони можуть корегувати вогонь артилерії і по вулицям пересуватися дуже небезпечно», — додав журналіст.

За його словами, в місті залишились приблизно 1500 людей.

«Вони п’ятий місяць переважно сидять у підвалах, облаштували там собі житло. Буває, що цілий день чи два дні поспіль не виходять з підвалів, тому що щось літає над головою і розривається», — підсумував Бакуменко.