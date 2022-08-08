Туристическая страховка поможет избежать множества проблем Російські окупанти заявили про готовність підірвати заміновану ЗАЕС » Посол Украины в Турции о строящемся заводе «Байрактар» Посол Украины в Турции Василий Боднар дал большое интервью изданию РБК-Украина, в котором, в частности, сказал следующее: Соглашение о вывозе украинского зерна, заключенное в Стамбуле при посредничестве ООН, фактически заработало;

«Определенным образом Эрдоган влияет на Путина и имеет рычаги влияния для того, чтобы не скажу, что заставить, но стимулировать его к выполнению определенных договоренностей»;

Производитель беспилотников «Байрактар» уже зарегистрировал компанию в Украине и приобрел земельный участок под будущий завод. (Соглашение о его строительстве было заключено еще до начала полномасштабного российского вторжения);

В России эта компания заводов строить не будет, никаких серьезных обсуждений этого нет, заверил украинского посла один из ее совладельцев;