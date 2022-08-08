Посол Украины в Турции о строящемся заводе «Байрактар»

Посол Украины в Турции Василий Боднар дал большое интервью изданию РБК-Украина, в котором, в частности, сказал следующее:
- Соглашение о вывозе украинского зерна, заключенное в Стамбуле при посредничестве ООН, фактически заработало;
- «Определенным образом Эрдоган влияет на Путина и имеет рычаги влияния для того, чтобы не скажу, что заставить, но стимулировать его к выполнению определенных договоренностей»;
- Производитель беспилотников «Байрактар» уже зарегистрировал компанию в Украине и приобрел земельный участок под будущий завод. (Соглашение о его строительстве было заключено еще до начала полномасштабного российского вторжения);
- В России эта компания заводов строить не будет, никаких серьезных обсуждений этого нет, заверил украинского посла один из ее совладельцев;
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