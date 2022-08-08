Почему Трампу нужно сказать — нет

И так уважаемые друзья, почему я не люблю Трампа? Это будет ну длинный тред.

Часть 1. 1. Трамп Бизнесмен, который обанкротил 6 компаний, включая 3 Казино! Это говорит о том, что он кинул инвесторов 6 раз! Трамп обычный жулик, который обещает очень много.

Трамп не любит платить по счетам, даже сейчас, когда он собирал стадионы, он не оплачивал по счетам, люди вынуждены были работать за бесплатно, включая водителей автобусов, работников стадионов и т.д..

Его слово никогда ничего не значили, в США есть такой контракт — Verbal Agreement, Трамп обещает, пожимает руку, а потом кидает людей. Те люди, кто идут против Трампа, он их судит. С 2000-2016 год Трамп судился с людьми 4,095 раз! Судится со всеми!

Трамп не платит налоги, то есть вообще не платит налоги! В 2016 году он заплатил $750! К слову я в 2016 году заплатил в несколько десятков раз больше Трампа. Естественно постоянно судится с Налоговой, чтобы замедлить процесс рассмотрения его делишек.

Специальный прокурор Р. Мюллер заявил, что они не могли обвинить Президента, занимающего офис в преступлении, но тем не менее они выдвинули обвинения против 34 индивидуумов. 10 против тех, кто были близки к Трампу. Трамп уже простил одного из них.

Трамп умудрился разосраться со всеми союзниками США. Включая тех людей, кто работал в интересах США, отменил визы для Иракцев/Афганцев (которые помогали американцам на базах). Разорвал отношения с Курдами, которые вели войну против ИГИЛА на земле.

Трамп оставил Пуэро Рико без финансовой помощи после урагана Мария. Конгресс выделил $42.5 млрд на восстановление инфраструктуры. Трамп задержал фонд, выделив только $14 млрд, при разрушении в $90 млрд. Пуэрто Рико 100% граждане США.

Трамп снизил налог Корпоративный Налог до 20%, что сровняло его с Long Term Investment — 20%, это позволило компаниям покупать свои акции на рынке надув рынок. В тоже самое время раздавал с практически нулевым процентом гос-займы. Рынок скоро лопнет.

Трамп возненавидил все СМИ, кто не пел ему деферамбы. Все такие сми включая CNN, он назвал фейк ньюс. Задача СМИ проверять и объяснять своим зрителям где косячит президент. Среди своих последователей, он попытался принизить значение СМИ.

Для того что бы принизить значение климатических изменений, Трамп применил ту же тактику, что и Путин с угрозой терроризму. Помните вместо «Взрыва» — «Хлопок»? 11. Трамп вывел страну из Парижского соглашения по глобальным климатическим изменениям.

Трамп ввёл требования разделения детей с родителями те, кто нелегально в стране. В результате 70,000 семей были разделены с детьми! У 500 детей до сих пор не могут найти родителей!

Трамп кинул 643,000 иммигранта, которые проходили процесс натурализации по программе DACA (люди, которых завезли в США в несовершеннолетнем возрасте), которым дали возможность стать легальными иммигрантами. Всех их готовили к депортации!

Трамп начал трейд войну с Китаем, который мало того, является основным держателем долга США, так ещё и основным торговым партнёром США. Как результат Китай отказался покупать фермерские продукты обанкротив огромное количество фермерских хозяйств.

Трамп назвал Сенатора МакКейна, героя Вьетнамской войны лузером, за то что Джон был сбит и пойман Вьетнамцами. Джон МакКейн пробыл в плену с 1967 по 1973 год.

Трамп назвал погибших американских военных в боях Второй Мировой Войны сосунки и лузеры.

Трамп дал всем своим родственникам место в Белом Доме. Более того, детям своих друзей дал места в Белом доме! Трамп использовал своё положение для обогащения своей империи, и создания особых преференций для своей империи.

Трамп проигнорировал сообщение о том, что Кремль давал деньги за убийство американских солдат в Афганистане.

Трамп разделяет Америку на разные группы. Раньше Америка была едина, сейчас создалось два клана которые ненавидят друг друга, и не хотят слышать друг друга. Хотя разница между обеими кланами, куда тратить налоги. (конец 1й части)