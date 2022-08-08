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Перше судно з українською агропродукцією прибуло в кінцевий пункт призначення

 

Судно POLARNET, яке одним з перших взяло участь в реалізації Ініціативи про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів прибуло в кінцевий пункт призначення в Туреччині.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України у Facebook.

«Цей перший успішний досвід реалізації «зернової ініціативи» дозволяє нам з оптимізмом дивитися на подальші перспективи перевезень.

Вдячний нашим партнерам з ООН та Туреччини за ефективне гарантування безпеки руху судна та максимальну кооперацію на всіх етапах реалізації домовленостей. Окремо вдячний екіпажу судна POLARNET за готовність одними з перших скористатися «зерновим коридором», відкривши цим шлях для усіх інших суден», — заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Прибуття суден NAVI STAR, ROJEN, які вийшли з портів в одному каравані з POLARNET, в порти призначення очікується орієнтовно через тиждень.

8 августа, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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