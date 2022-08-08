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«Опалювального сезону не буде»: очільник ВЦА Слов’янська заявив про консервацію систем опалення в місті

опалення

Про це Лях повідомив у Facebook.

«Керуючі компанії продовжують підготовку багатоповерхового житлового фонду до зими. Зливають воду, консервують систему опалення. Дехто вже впорався на 100%. Інші ще у процесі. Суть одна: опалювального сезону не буде. І це також потребує ретельної підготовки. Щоб у повоєнному майбутньому мешканці змогли спокійно проводити зими у своїх теплих квартирах. А поки що – так», — написав Лях.

Очільник ВЦА також закликав містян евакуюватися.

«На жаль, місто продовжують обстрілювати. Тому не забуваємо про евакуацію», — сказав Лях.

  • Раніше Лях попередив, що взимку у Слов’янську не буде газу і в багатоповерхівках буде майже неможливо перезимувати, а єдиними способами опалення залишаться електрика або котли на іншому паливі. Також він спрогнозував проблеми з водою і каналізацією.
8 августа, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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