Как правильно сделать наливной полимерный пол

Конец лета — время отпуском и отдыха, но не у всех. В наше неспокойное и стремительное время, конец лета это и период ремонта, подготовки бизнеса к осенней активности. Заливка полимерных полов очень удобна и надежна, хотя и является нетривиальной задачей. Зато вы получаете надежное покрытие, которые выдерживает самую сложную нагрузку и способно функционировать очень долго. Современные синтетические смеси позволяют залить отличный полимерный пол не только для торговых площадей, но и промышленных предприятий. Настоящий полимерный наливной пол от компании Stoffmark является отличным решением всех задач по крупным и средним площадям, отлично справляется с агрессивной средой и транспортом и другими нагрузками. Полимерный промышленный наливной пол на сегодня это превалирующее решение на рынке строительного бизнеса для предприятий различного масштаба и направленности. Основные его преимущества:

цельность и эластичность конструкции

качество и идеальная гладкая поверхность

хороший срок эксплуатации по сравнению с другими вариантами заливки

отсутствие скольжения

Выбираем полимерный наливной пол

В основе прочных промышленных полимерных полов практически всегда присутствует эпоксидная смола или ее составляющие. Такой пол требует при заливке больше внимания, поскольку работа с эпоксидкой это больше времени и соблюдение определенных условий. Зато он отлично подходит для промышленных зданий с высокой степенью силовой нагрузки.

Также отличный вариант с покрытием из смеси на основе полиуретановых смол, который очень эластичен, готов к высоким нагрузкам а также устойчив к химическим воздействиям. При этом он монтируется достаточно быстро.

Важна основа и профессионализм

При заливке полимерного пола важно не только правильно использование материалов, но и формирование основы пола — бетонное на арматуре , которое является основой. Однако также важна сформированная грунтовая подушка, и финишный слой (запечатка). Если это все сделано правильно, значит ваш пол с полимерами будет очень долговечен. Потому крайне важно работать с профессионалам «под ключ», что также обеспечивает компания компании Stoffmark. Весь комплекс можно заказать в одном флаконе и работа будет выполнена быстро и в срок, а главное в хорошем соотношении стоимость и качества. А вам в результате остается только сэкономить время и ваши средства. Вы получаете точный предварительный расчет сметы, сроков работ и характерный план.

Выбирая отличные наливные полы от компании Stoffmark, вы выбираете качество и быстроту, которые так ценятся в любом бизнесе.