Генсек ООН закликав надати представникам МАГАТЕ доступ до Запорізької АЕС

В Організації об’єднаних націй сподіваються, що обстріли Запорізької АЕС в Україні припиняться, і Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) отримає доступ на станцію.

Про це на пресконференції в Японії заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

“Будь-яка атака на АЕС сама по собі самогубна, і я сподіваюся, що ці атаки припиняться”, – сказав Гутерреш.

Генсек ООН наголосив, що Міжнародному агентству з атомної енергії потрібен доступ до станції.

“Ми повністю підтримуємо МАГАТЕ у всіх його зусиллях щодо створення умов для стабілізації станції”, — сказав Антоніу Гутерреш.

Раніше в МАГАТЕ заявляли, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції, захопленій російськими військовими з 4 березня, вийшла з-під контролю, і щодня стає дедалі серйознішою.

Нагадаємо, російські війська 5 серпня обстріляли магістраль, що транспортує водень на Запорізьку АЕС. Внаслідок пошкоджень ліній електропередач 4-й енергоблок станції відключений від енергосистеми та переведений до резерву.

Тим часом у НАЕК “Енергоатом” заявили, що через дії російських окупантів Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки: подвійний обстріл ЗАЕС російськими військами з РСЗВ протягом одного дня, 5 серпня, спричинив серйозний ризик для безпечного функціонування станції.

Крім того, за даними ЗМІ, російські окупаційні війська могли замінувати машинну залу захопленої ними Запорізької атомної електростанції.