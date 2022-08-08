Генсек ООН закликав надати представникам МАГАТЕ доступ до Запорізької АЕС

Про це на пресконференції в Японії заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.
“Будь-яка атака на АЕС сама по собі самогубна, і я сподіваюся, що ці атаки припиняться”, – сказав Гутерреш.
Генсек ООН наголосив, що Міжнародному агентству з атомної енергії потрібен доступ до станції.
“Ми повністю підтримуємо МАГАТЕ у всіх його зусиллях щодо створення умов для стабілізації станції”, — сказав Антоніу Гутерреш.
Раніше в МАГАТЕ заявляли, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції, захопленій російськими військовими з 4 березня, вийшла з-під контролю, і щодня стає дедалі серйознішою.
Нагадаємо, російські війська 5 серпня обстріляли магістраль, що транспортує водень на Запорізьку АЕС. Внаслідок пошкоджень ліній електропередач 4-й енергоблок станції відключений від енергосистеми та переведений до резерву.
Тим часом у НАЕК “Енергоатом” заявили, що через дії російських окупантів Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки: подвійний обстріл ЗАЕС російськими військами з РСЗВ протягом одного дня, 5 серпня, спричинив серйозний ризик для безпечного функціонування станції.
Крім того, за даними ЗМІ, російські окупаційні війська могли замінувати машинну залу захопленої ними Запорізької атомної електростанції.
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