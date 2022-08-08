ЦАХАЛ: уничтожена вся военная элита «Исламского джихада». На первом не остановились

Начальник оперативного отдела ЦАХАЛа генерал Одед Басюк сказал ночью репортерам, что в ходе операции «Алот а-Шахар» была уничтожена вся военная элита «Исламского джихада». Напомним, что операция началась с уничтожения командира северного округа Тайсера Джабари и командира ракетных войск “Исламского джихада”.

Утром в воскресенье «Исламский джихад» подтвердил сообщение ЦАХАЛа о ликвидации Халеда Мансура, командующего южным округом военного крыла организации. Медицинские источники в Рафиахе сообщили, что тело Халеда Мансура было найдено под развалинами дома, который ЦАХАЛ атаковал ночью в Рафиахе.

Одновременно продолжаются задержания руководителей «Исламского джихада» на территориях: ночью в деревне Анза к югу от Дженина был задержан ведущий деятель организации в Иудее и Самарии Насер Амур.

Около 2 часов ночи после трехчасового перерыва возобновились ракетные обстрелы на юге страны. Сирена «Цева адом» прозвучала в киббуце Раим в округе Эшколь.

Около 4 часов утра пресс-секретарь ЦАХАЛа сообщил, что ВВС возобновили атаки в секторе Газы.

Соединенные Штаты поддерживают действия Израиля. Госдепартамент США сообщил ночью о полной поддержке права Израиля на самозащиту от «Исламского джихада», призвав обе стороны воздержаться от дополнительной эскалации.

https://news.israelinfo.co.il/104661

Как заявили в ЦАХАЛе, удары наносятся по туннелям, используемым террористами «Исламского джихада».

Ранее командующий дивизией «Газа» Нимрод Алони заявил, что цель операции «Рассвет» — нейтрализовать угрозу, которую представляет «Исламский джихад».

«У операции есть одна четкая цель: положить конец угрозе. Если джихад сдержит огонь, это событие останется позади. ХАМАС не является частью проблемы — на данный момент мы не выявили какие-либо приготовления с его стороны. Операция направлена ​​против угрозы «Исламского джихада». Все лидеры организации находятся в нашем списке целей», — заявил Алони.

Генерал подчеркнул: «Когда мы поймем, что угроза устранена, мы примем решение о прекращении операции».

https://mignews.com/news/arabisrael/rassvet-cahal-nanosit-udary-po-tunnelyam-islamskogo-dzhihada.html

Халид Мансур. Краткая справка

Родился в 1976 году в Рафахе, на юге сектора Газы. В юности вступил в ряды «Исламского джихада». Служил в «отделе моджахедов Исламских сил».

С 2006 года являлся командиром «Бригад Аль-Кудса» (военное крыло «Исламского джихада») на юге сектора Газы.

Считался человеком Акрама аль-Аджури, который является начальником штаба «Бригад Аль-Кудса» и руководит ими из-за рубежа.

Ответственен за множество терактов и военных операций против мирных граждан Израиля и ЦАХАЛа.

Руководил созданием военной инфраструктуры «Исламского джихада» на юге сектора Газы, курировал разработку и производство ракет.

Ликвидирован 6 августа 2022 года.